Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Riunisco i grandi elettori di Iv domani alle 9. Martedì sera c'è un'altra riunione, molto più decisiva dei grandi elettori di Italia viva. In questa ammuina penso che difficilmente venga fuori un nome prima". Così Matteo Renzi a In Mezz'ora in Più. "Al momento è tutta tattica, si capirà meglio qualcosa martedì".