Quirinale: S. Savino (Fi), 'grazie a Berlusconi, si conferma statista'

Roma 23 gen. (Adnkronos) - “Silvio Berlusconi sarebbe stato il miglior Presidente della Repubblica cui il Paese poteva aspirare. Lo avrebbe servito con onore e competenza, come sempre fatto in quasi tre decenni sulla scena politica. La sua rinuncia, nonostante la consapevolezza che in aula i numeri si sarebbero potuti trovare, è un atto di generosità che ne conferma la caratura di statista. Forza Italia, sempre grazie a lui, sarà centrale nella scelta del nuovo inquilino del Quirinale e nei prossimi mesi di governo”. Così Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.