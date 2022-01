Quirinale: Letta, 'serve riscatto politica, sia davvero a servizio del Paese'

23 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Altra grande responsabilità è riscattare la politica. Rivendico con orgoglio quanto abbiano fatto in questi anni perché le nostre scelte hanno contribuito a salvare il Paese, a partire dalla gestione della pandemia e dal Pnrr". Così Enrico Letta all'assemblea dei grandi elettori Pd.

"Dobbiamo completare questo riscatto della politica: che vuol dire non banalmente cedere alla retorica della politica versus tecnocrazia, a cui non credo, ma lavorare per una politica davvero al servizio del paese in un quadro difficile".