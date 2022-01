Quirinale: Letta rinnova proposta patto, 'abbiamo un anno con passaggi fondamentali'**

23 gennaio 2022 a

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Abbiamo di fronte un anno in cui ci saranno passaggi fondamentali. C'è uno sfasamento tra le forze in Parlamento e le forze politiche bel Paese. Mai così, se non nel '92-'94. Ecco perché abbiamo messo in campo una proposta di patto politico per arrivare all'ultima fase della legislatura e darle energia politica positiva". Lo ha detto Enrico Letta alla Assemblea dei grandi elettori Pd.

"Un patto che tenga insieme l'elezione del PdR, l'azione dell'esecutivo e quelle riforme che si possono fare in 14 mesi, a partire dalla riforma dei regolamenti parlamentari per combattere trasformismo", ha spiegato il leader del Pd.