Quirinale: Letta, 'ulteriori candidature c.destra faranno fine Berlusconi'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Non c'è maggioranza in questo Parlamento. L'unica oggi e quella che supporta governo. Noi abbiamo detto no al loro intestardimento. Abbiamo fatto bene. Ieri è venuta meno la candidatura di Berlusconi e ciò in un colpo solo ha reso chiarissimo quel che dicevamo. Venuto giù quel nome è caduto abbaglio. Ulteriori candidature di centrodestra faranno la stessa fine di quella di Berlusconi. È il metodo che era sbagliato". Così Enrico Letta all'assemblea dei grandi elettori Pd.