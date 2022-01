Quirinale: Nesci, 'no veti su Draghi, rischio di dover ritrattare'

23 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Da questa assemblea presidente deve arrivarti il nostro sostegno e la forza che questo gruppo parlamentare rappresenta. Ma sia chiaro anche il mandato politico che ti diamo. Nessun veto, né tanto meno a Draghi, non possiamo permetterci i “mai” che poi saremmo costretti a rivedere perché il quadro politico è in continua evoluzione, perdendo credibilità. L'altra cosa che voglio dire è che serve un patto di legislatura, con tutte le forze politiche e a prescindere da chi andrà al Colle: non possiamo dare un messaggio di caos al Paese sulla gestione della pandemia e del Pnrr". Cossì la sottosegretaria Dalila Nesci, a quanto apprende l'Adnkronos, intervenendo all'assemblea dei grandi elettori M5S.