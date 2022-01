Quirinale: Battelli, 'prima chiama come squid ame, vedere se spiraglio per bis Mattarella'**

23 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Con le informazioni che ci hai dato questa sera la soluzione migliore è votare bianca, perché chi ha visto Squid game può pensare che siamo alla prima fase del gioco 1,2,3 stella". Così Sergio Battelli, presidente della commissione politiche Ue, intervenendo all'assemblea dei grandi elettori M5S.

"Ora bisogna stare fermi per un nome più condiviso possibile - aggiunge - Tu nel tuo intervento hai citato Mattarella, tu come la vedi? Nel frattempo in cui votiamo scheda bianca, si potrebbe provare a sondare con gli altri se c'è uno spiraglio, se esiste o no. Non riesco a darmi una risposta, vorrei sondassimo questa possibilità, anche con gli alleati".