Quirinale: Conte, 'se nuovo governo si passa da voto online, impatto su comunità M5S'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Sulla continuità dell'azione di governo, quello che hanno detto" i due capigruppo M5S di Senato e Camera "è vero: non si può pensare che se in questo momento l'obiettivo è preservare l'azione di governo non possiamo fingere di non sapere che l'elemento di massimo equilibrio è la persona del premier. Lo sappiamo per esperienza", con un cambio in corsa "ci sarebbe lo stop, all'interno di alcune forze politiche si farebbe spazio la volontà di intervenire per ridefinire la delegazione al governo", tanto più "in una maggioranza ampia e complessa", che certo "non è un fattore di stabilità". Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte, a quanto apprende l'Adnkronos, intervenendo all'assemblea dei grandi elettori M5S.

"Un nuovo governo - dice ancora - avrebbe un impatto forte sulla nostra comunità, un nuovo esecutivo, come lo scorso, dovrebbe essere sottoposto al voto degli iscritti. La democrazia diretta è un pilastro anche del nuovo corso. I giornali cambiano le pedine come nulla fosse, ma è una prospettiva insidiosa per il paese. Preservare l'azione di governo è la rotta per tutelare i cittadini, questa deve essere la conseguenza delle nostre azioni".