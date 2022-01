Quirinale: Tucci, 'Draghi al Colle? No a botte piena con moglie ubriaca'**

23 gennaio 2022 a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Con Draghi al Colle si va a votare, diciamoci le cose per come stanno: non si può avere la botte piene e la moglie ubriaca. Si torna a votare, cacciatevelo nelle testa. Anche quando è caduto il Conte due si dava il Conte ter per sicuro, non mi pare sia andata così. Anche sulle contraddizioni, lo abbiamo messo a Palazzo Chigi per il Pnrr Draghi, poi lo sfasciamo il governo... Questa si che è fantapolitica". Questo, a quanto apprende l'Adnkronos, l'intervenuto del deputato Riccardo Tucci all'assemblea dei grandi elettori M5S.