Quirinale: Cubeddu, 'Draghi resti a bordo, nostra non è Repubblica presidenziale'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Sono perplesso sui 'non veti a Draghi' che ho sentito, ricorda che la nostra è una Repubblica non presidenziale ma parlamentare. Dobbiamo dire chiaramente: 'Draghi resti a bordo!'. Non c'è un veto su Draghi, c'è senso di responsabilità che dovrebbe tenere il premier lontano dal Quirinale, coerentemente con l'emergenza che lo ha portato lì. Bene il nome di Riccardi, incarna i principi di solidarietà" del M5S. Così Sebastiano Cubeddu, deputato del M5S, durante l'assemblea dei grandi elettori pentastellati.