Fibank lancia nuovi prestiti ispirati alla green finance

- SOFIA, Bulgaria, 21 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) ha lanciato 3 nuovi prodotti di credito per le imprese: Green Transport, Green Energy Free Market e Green Energy Own Use. Sono creati su misura per le microimprese, le PMI e i clienti corporate. I nuovi prestiti sono in linea con la policy della banca volta alla riduzione dell'impronta ecologica e all'investimento in un futuro sostenibile.

Green Transport di Fibank è destinato all'acquisto di veicoli elettrici nuovi. Il prestito finanzia fino al 90% del prezzo di acquisto del veicolo e viene offerto in BGN e in EUR. Ha spese di gestione e tassi di interesse ridotti e non prevede alcuna commissione di anticipo se prepagato con i fondi stessi del mutuatario. La durata del prestito è 7 anni, con un periodo di tolleranza facoltativo fino a 6 mesi. La restituzione del capitale deve avvenire in rate mensili di uguale importo e i veicoli acquistati fungeranno da garanzia del prestito.

Il prodotto Green Energy Free Market consente alle aziende di investire nella costruzione di sistemi fotovoltaici per la generazione di elettricità da vendere sul mercato libero. Si tratta di un prestito per l'investimento di durata superiore, fino a 15 anni, e il cui periodo di tolleranza arriva fino alla messa in servizio dell'impianto fotovoltaico. I requisiti relativi alle garanzie sono semplificati; in generale il prestito viene coperto da un diritto di pegno sull'impianto fotovoltaico di nuova costruzione. Le commissioni e i tassi d'interesse sono inferiori rispetto a quelli di mercato per questa tipologia di finanziamenti. Un'altra caratteristica importante è il piano di restituzione stagionale, armonizzato con la produzione di energia elettrica.

Il prestito Green Energy Own Use è anch'esso pensato per la costruzione di sistemi fotovoltaici, per il consumo diretto ma anche per la vendita dell'energia prodotta. Il finanziamento copre fino al 100% i costi di costruzione approvati dalla banca. I tassi d'interesse sono vantaggiosi, con la possibilità di ulteriori sconti sui tassi d'interesse per i mutuatari già clienti di altri prodotti Fibank. Il piano di restituzione è flessibile e stagionale. La durata massima del finanziamento è di 10 anni, ma secondo le stime sui prezzi di mercato previsti e sul risparmio in termini di costi per l'elettricità, l'investimento in generale si ripaga entro 3-5 anni.

I funzionari Fibank addetti ai prestiti elaboreranno offerte individuali per chi farà domanda per uno dei nuovi prodotti di green finance. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web di Fibank all'indirizzo: https://www.fibank.bg/en/business/loans/corporate-financing/green-transport-investment-loan.

