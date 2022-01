Edilizia: in Lombardia volume affari +4% e prezzi +5,7% (2)

24 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - "Si conferma una fase positiva ed espansiva per l'intero settore, legata a fattori di sostegno non contingenti che dovrebbero proseguire anche nei prossimi mesi", ha dichiarato il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio, sottolineando come sia "necessario sfruttare questa congiuntura per affrontare i problemi che si profilano già all'orizzonte, sia per i rincari e la stessa disponibilità di materie prime e materiali che per formare e preparare adeguatamente le nuove leve di manodopera".

“Le rilevazioni del trimestrale di Unioncamere Lombardia, nel confermare il quadro positivo che caratterizza il periodo, fanno emergere quanto ancora le imprese possono fare sui temi della sostenibilità ambientale", ha dichiarato il presidente di Ance Lombardia, Tiziano Pavoni, evidenziando "una certa apprensione per la pandemia, che continua a rappresentare un fattore di alto rischio”.

L'indagine trimestrale di Unioncamere Lombardia ha approfondito il tema della transizione ecologica, rilevando come un quarto delle imprese edili del campione (26%) abbia già realizzato interventi green. Le azioni principali in quest'ambito hanno riguardato l'acquisto di mezzi elettrici o ibridi (39%) e di macchinari più efficienti dal punto di vista energetico (35%), oltre all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (31%) e all'isolamento termico degli edifici (24%). Spostando l'orizzonte temporale ai prossimi anni, la platea di imprese che intende investire in tecnologie green si allarga al 38%. Solo il 17% delle imprese dichiara invece di aver intrapreso o di voler intraprendere azioni sul tema più specifico dell'economia circolare.