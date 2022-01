Olimpiadi: Cio, presidente Bach arrivato a Pechino, per precauzione è in isolamento

24 gennaio 2022 a

Francoforte, 24 gen. (Adnkronos) - Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach è arrivato in Cina per i prossimi Giochi invernali di Pechino 2022 e al momento si sta isolando, ha reso noto il Cio, spiegando che Bach è arrivato sabato e che avrebbe iniziato le sue attività ufficiali martedì. Ha definito il periodo di isolamento una precauzione in relazione al coronavirus. I Giochi di Pechino si apriranno la prossima settimana venerdì 4 febbraio e dureranno fino al 20 febbraio. Tutti gli accreditati per i Giochi saranno in una bolla olimpica, saranno testati ogni giorno e tenuti separati dalla popolazione cinese poiché la Cina ha una rigorosa politica zero-Covid.