Scuola: dal prossimo anno al via liceo per transizione ecologica e digitale (2)

(Adnkronos) - Inoltre, ha continuato Alverà, "il nuovo Liceo avrà tra le sue priorità anche l'equilibrio di genere, con l'obiettivo di contrastare le disparità che ancora oggi esistono tra ragazze e ragazzi nello studio delle discipline Stem e nello sviluppo delle relative competenze, che saranno decisive per l'80% dei mestieri del futuro”. Centrale nella sperimentazione è anche lo sforzo di rinnovare il metodo d'insegnamento e offrire supporto agli stessi docenti, inserendo ogni istituto scolastico in una rete di cooperazione tra scuole, università e aziende. Il Liceo potrà avvalersi in questo di Elis, ente non profit che forma e avvia al lavoro ogni anno 2.500 giovani e che raccoglie intorno a sé un consorzio di oltre 100 tra grandi gruppi, aziende e università.

“Il nostro impegno – ha spiegato Pietro Cum, amministratore delegato di Elis – si concentra innanzitutto nell'alimentare una rete del sapere che offra allo studente conoscenze aggiornate con il supporto di centri di ricerca e imprese, e anche l'opportunità di verificarle sul campo attraverso tirocini e altri modelli di didattica esperienziale. Un altro aspetto per noi centrale sarà l'orientamento e la crescita dello studente come persona, stimolando un atteggiamento di curiosità verso il sapere ancora prima che l'acquisizione di conoscenze. Saranno alla fine proprio curiosità e creatività a permettergli di realizzare una strategia personale per affrontare gli studi universitari e la vita lavorativa”.

Alla didattica in aula si aggiungeranno momenti di apprendimento ancora ampiamente inesplorati nei percorsi di scuola superiore, come workshop settimanali con esperti su temi specialistici, summer camp, tirocini in azienda e soggiorni all'estero per l'apprendimento delle lingue e la conoscenza di contesti globali. Le esperienze all'estero degli studenti saranno organizzate anche con il supporto delle reti internazionali messe a disposizione dalle aziende aderenti al progetto. Le potenzialità della didattica digitale saranno sfruttate per collegare contemporaneamente tutte le aule degli istituti scolastici con docenti ed esperti. È questa una delle misure con cui i coordinatori della sperimentazione a livello nazionale si prefiggono anche di superare le differenze di qualità dell'insegnamento e di accesso alle fonti di apprendimento.