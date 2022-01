Tennis: Pescosolido, 'Berrettini e Sinner campioni, approdo ai quarti non è una sorpresa'

24 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Vedere Berrettini e Sinner nei quarti non è una sorpresa, le premesse ci sono ormai da tempo per entrambi: sono due giocatori di assoluto livello che migliorano ogni anno. Arrivano bene alla seconda settimana agli Australian Open e hanno di fronte avversari alla loro portata". L'ex tennista ed oggi commentatore televisivo, Stefano Pescosolido, parla così all'Adnkronos dell'approdo nei quarti di finale a Melbourne dei due azzurri, impresa che in una prova dello Slam è riuscita l'ultima volta 49 anni fa al Roland Garros a Bertolucci e Panatta.