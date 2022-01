Tennis: Pescosolido, 'Medvedev favorito a Melbourne ma attenti agli azzurri'**

24 gennaio 2022 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Per la vittoria finale agli Australian Open, "forse Medvedev è quello che sta un po' meglio di tutti, ma come abbiamo visto per Zverev una giornata negativa può arrivare. Oltre al russo c'è Nadal che può contare sulla sua esperienza che è una garanzia, ma per vincere ci sono anche altri fattori, come freschezza e voglia di sorprendere. Non è impensabile che arrivino in fondo anche Berrettini e Sinner". E' il pronostico per la vittoria finale della prima prova stagionale dello Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento del Melbourne Park, dell'ex tennista e commentatore televisivo, Stefano Pescosolido all'Adnkronos.

"Per quanto riguarda Nadal, ora deve affrontare Shapovalov e non sarà semplice come dimostra il successo in 3 set su Zverev, il canadese ha trovato stabilità ed equilibrio. Una sfida interessante, sono mancini entrambi, ma vedo comunque lo spagnolo favorito", conclude.