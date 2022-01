Tennis: Binaghi, 'speriamo Internazionali Roma dall'anno prossimo siano come mini Slam'

24 gennaio 2022 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Essere ai quarti di finale, nei primi 8, con due giocatori, nel primo grande appuntamento dell'anno, significa partire con il piede giusto per portare, non uno ma due giocatori all'Atp Finals a Torino. Avremo anche gli Internazionali a Roma che speriamo dall'anno prossimo possano disputarsi come mini Slam in due settimane, speriamo di avere l'upgrade dall'Atp". Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento'. "Siamo diventati nel tennis una superpotenza anche a livello organizzativo. C'è stata un'esplosione paurosa del tennis e anche del padel durante la pandemia. Ora abbiamo bisogno di grandi risultati dei nostri atleti", ha aggiunto Binaghi.