Sanità: Regione Lombardia, 10 mln per nuovo sistema gestione digitale

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - Regione Lombardia stanzia 10 milioni di euro per la creazione del 'Nuovo sistema per la gestione digitale del territorio', con l'obiettivo di gestire digitalmente i processi sociosanitari territoriali, digitalizzare i dati e documenti prodotti, semplificare lo sviluppo dei processi di telemedicina e adottare un modello informativo basato sulla disponibilità di dati in tempo reale. È il contenuto della delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. L'obiettivo è connettere il sistema sociosanitario e far dialogare digitalmente tutti gli ambiti della sanità lombarda.

Il nuovo sistema per gestione digitale del territorio prevede l'integrazione tra servizi ospedalieri, territoriali e Fascicolo sanitario elettronico in Lombardia. Aria Spa coordinerà le attività di progettazione e sviluppo di una nuova soluzione applicativa, unica e centralizzata, messa a disposizione da Regione Lombardia per supportare gli enti nell'attuazione di tutti i processi sociosanitari e nel funzionamento delle 'Case di comunità', delle 'Centrali operative territoriali' e degli Ospedali di Comunità.

"L'utilizzo di tecnologie digitali innovative - ha affermato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - e la disponibilità di nuovi sistemi informativi, sono gli elementi fondamentali per attuare concretamente il nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari con completa integrazione dei servizi ospedalieri, territoriali e di telemedicina".