Ricerca: Mind Education, al via concorso di idee per studenti e laureati

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - La quinta edizione di Mind Education, il programma formativo che negli ultimi anni ha coinvolto migliaia di studenti dalle elementari alle università, entra nel vivo con la pubblicazione delle ‘Call 4 Ideas' dedicate agli studenti, neolaureati e dottorandi delle università italiane. Le ‘Call 4 Ideas' chiedono ai giovani studenti di elaborare proposte su due delle tematiche fondamentali per lo sviluppo del distretto dell'innovazione Mind, la gestione e attivazione della fase temporanea 'Meanwhile solutions @Mind' e lo sfruttamento delle tecnologie digitali e dei Big data in ambito sanitario e per migliorare la salute e il benessere dei cittadini 'Health Data Science'.

Mind Education è organizzato dai partner del progetto Mind: Arexpo, Lendlease, Fondazione Triulza, Human Technopole, Irccs Galeazzi e Università Statale di Milano. Nell'edizione di quest'anno si affiancano anche le aziende private con la partecipazione di Federated Innovation area Life Sciences & Health Care: Accenture, Astrazeneca, Be Whiz Beside you Group, Bio4Dreams, Bracco, Life Science District, Nippon Gases Italia, Novartis, Stevanato Group, Synlab e Roche in qualità di sponsor di area tematica.

I progetti dovranno essere inviati entro il 29 aprile, i tre migliori per ciascuna call, selezionati da una giuria di professionisti e ricercatori dell'ecosistema di Mind, riceveranno un premio: 5mila euro per i vincitori, 3mila e 2mila euro per i secondi e terzi classificati. I team selezionati presenteranno i loro progetti all'evento conclusivo della quinta edizione di Mind Education, che si svolgerà il prossimo giugno.