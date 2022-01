MA Group – Magnaghi Aeronautica Group è Top Employer Italia 2022

24 gennaio 2022 a

(Napoli, 24 gennaio 2022) - MA Group – Magnaghi Aeronautica Group ottiene in Italia il prestigioso riconoscimento internazionale: è Top Employer 2022.

Napoli, 24 gennaio 2022 - La certificazione Top Employers riconosce i valori, l'etica, l'integrità e la continua ricerca dell'eccellenza e dell'innovazione dell'organizzazione di Ma Group.

Un traguardo ambizioso che premia il lavoro svolto in azienda, per continuare a costruire e ad investire su quelli che sono considerati i capisaldi di MA Group: comunicazione, formazione, ingaggio, sicurezza sul lavoro, attenzione alla diversità, supporto alle comunità in cui opera l' azienda sui siti italiani. Il percorso di audit che ha portato alla certificazione riconosce infatti le eccellenze nelle strategie mirate al benessere delle persone, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e ad una maggiore integrazione con il territorio.

Nello specifico MA Group è stata premiata nei seguenti ambiti:

- STEER : Business&People Strategy e Leadership;

- SHAPE: Organizzazione, digitalizzazione risorse umane e ambiente di lavoro;

- DEVELOP: Performance, carriere e formazione;

- ENGAGE: Benessere, impegno e riconoscimento;

- UNITE: Valori, etica e integrità, inclusione, sostenibilità.

“La certificazione è l'inizio di un cammino che procede in coerenza con i nostri valori aziendali e sul quale vogliamo continuare a costruire e a investire. Rappresenta una nuova tappa nel percorso intrapreso dal Gruppo per la realizzazione degli obiettivi del piano industriale 2022-2026. Per questo, essere riconosciuti Top Employer ci rende orgogliosi ed è soprattutto la conferma della validità di una strategia che mette al centro le nostre persone, a maggior ragione in un periodo come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, caratterizzato da situazioni difficili e sfide impreviste dove la priorità è stata per noi sin dall'inizio la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti” commenta l'Amministratore Delegato del Gruppo, Dott. Paolo Graziano.

La certificazione Top Employers 2022 riconosce l'etica, l'integrità e la continua ricerca dell'eccellenza e dell'innovazione nella gestione delle risorse umane. Per MA Group è una nuova sfida, sarà necessario impegnarsi per mantenere gli alti i livelli raggiunti e anzi, puntare alla certificazione Top Employer Internazionale, che coinvolgerà tutte le aziende del Gruppo negli Stati Uniti, in Brasile, nel Regno Unito.

Riferimenti:

[email protected]

magroup.net