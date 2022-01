24 gennaio 2022 a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Ognuno deve fare ancora i suoi nomi". C'è spazio per un nome condiviso? "Quello giusto ancora non è uscito fuori". Può essere quello di Mario Draghi? "Draghi può uscire alla fine". Umberto Bossi risponde così ai cronisti nel cortile della Camera. Come ha votato oggi? "Ho seguito l'ordine di scuderia", risponde il Senatur con un sorriso.