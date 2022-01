Quirinale: Casellati suggerisce minuto silenzio per Fasano, ma per Fico non previsto**

24 gennaio 2022 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Inizia con un piccolo disguido la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Dopo che il presidente, Roberto Fico, ha espresso il cordoglio per la scomparsa del deputato di Forza Italia Enzo Fasano, già senatore nelle due precedenti legislature, il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per due volte gli ha suggerito di invitare l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Fico, dopo essersi consultato con il segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, ha deciso di soprassedere, probabilmente perchè non previsto dalla protocollo e anche perchè in questo caso l'Assemblea è seggio elettorale.

In effetti nella seduta comune del Parlamento del 24 giugno 1985, la presidente, Nilde Iotti, espresse il cordoglio per la scomparsa il giorno prima del senatore della Dc Angelo Tomelleri, senza che venisse osservato il minuto di silenzio.