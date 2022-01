24 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Draghi è una delle ipotesi in campo, non è la sola ma è una delle ipotesi in campo e sta in piedi solo in un quadro accordo politico. L'elezione del presidente della Repubblica non può essere un gesto di risulta tecnocratica ma una scelta politica e questo impone un accordo sul governo dopo". Così Matteo Renzi alla Camera.