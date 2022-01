24 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Spero in un accordo entro giovedì. L'Italia non ha superato l'emergenza per questo Draghi dovrebbe restare a Chigi. Casini? È certamente una figura che ha le caratteristiche per unire”. Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, dopo il voto alla Camera.