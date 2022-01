Calcio: Simeone, 'in futuro mi piacerebbe allenare in Italia'

24 gennaio 2022 a

Madrid, 24 gen. - (Adnkronos) - "Ho un ricordo meraviglioso del calcio italiano, ho imparato molto da giocatore e da uomo. Sono maturato in Italia e mi piacerebbe tornarci in futuro da allenatore". Così l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone in merito al suo futuro. "Ci sono grandi squadre in Serie A e c'è un bel livello, oggi sto bene dove sono, ma tutto finisce nella vita e nel calcio", aggiunge il 51enne tecnico argentino nel corso della presentazione della docuserie a lui dedicata.