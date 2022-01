Dl sostegni: Boccardi (FI), 'sbagliato limitare efficacia Superbonus'

24 gennaio 2022 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Le continue modifiche al superbonus ne stanno via via limitando l'efficacia e rischiano di vanificare una misura che invece aveva riscosso grande apprezzamento dalle famiglie e dalle imprese e che rappresenta uno strumento utilissimo per una riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare degli italiani. Forza Italia esprime ferma e convinta contrarietà alla norma contenuta nel decreto Sostegni ter che prevede una sola possibilità di cessione dei crediti legati al superbonus del 110 per cento". Lo afferma Michele Boccardi, senatore di Forza Italia.

"Famiglie e imprese hanno necessità di programmare le proprie spese e le proprie attività - continua Boccardi - ragion per cui quello che non ci si può permettere è sommare incertezze a incertezze, l'incertezza cioè di continue modifiche normative, addirittura retroattive, alla incertezza della fase storica che stiamo vivendo a causa della pandemia. Il settore edile è uno dei volani dell'economia italiana e va salvaguardato, non ostacolato. Siamo pronti a ragionare su come evitare eventuali storture del meccanismo per la concessione del bonus, ma ciò deve avvenire con la finalità di colpire i pochi che frodano la legge, non vanificando il lavoro già fatto e non penalizzando indiscriminatamente anche le imprese virtuose e le famiglie oneste", conclude il forzista.