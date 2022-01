Quirinale: Letta media, con Salvini dialogo aperto, sul tavolo Colle e nodo governo** (3)

24 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Intanto l'ipotesi Draghi prende talmente tanta quota durante la giornata che nei capannelli in Transatlantico si parla, più che di Quirinale, del nuovo governo. Con tanto di totonomi. Gira forte uno spin secondo il quale l'incontro tra Salvini e Draghi sarebbe andato male perché il leader leghista si sarebbe impuntato sul suo fedelissimo Nicola Molteni al Viminale. Voci che corrono pure in Transatlantico. "Per noi è indigeribile", la reazione tra i parlamentari dem.

Che sia verosimile o meno, lo spin -che non arriva dal centrodestra- conferma che una trattativa effettivamente sarebbe in piedi. Su come si concluderà, i parlamentari d'esperienza non si spingono a prevederlo. Il gioco degli incastri tra i desiderata dei vari partiti sul governo, in caso di trasloco di Draghi al Colle, è un risiko ad alto rischio". Nessuno vuole diminuire ma semmai ampliare la delegazioni di governo". E a farne le spese dovrebbero essere i ministri tecnici.

Girandola di voci nel Transatlantico strapieno del primo giorno del voto al Colle. Dove si guarda già alla giornata di domani. "Domani sera quando ci vedremo sarà tutto più chiaro", dice Matteo Renzi ai grandi elettori di Iv alla vigilia di una nuova giornata di incontri. Non si esclude che nella terza giornata di votazioni possa cambiare l'indicazione di votare scheda bianca.