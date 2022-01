24 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Un voto anche il direttore di 'Chi' e conduttore del 'Grande fratello', Alfonso Signorini; per lo storico Alessandro Barbero e per il conduttore de 'La zanzara', Giuseppe Cruciani, durante lo spoglio per l'elezione del presidente della Repubblica.