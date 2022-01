Ucraina, Camera commercio Italiana: tutto procede normalmente, noi vicini ad aziende

24 gennaio 2022 a

Roma, 24 gen. (Labitalia) - "Osserviamo costantemente la situazione in Ucraina. Siamo in contatto con l'ambasciata e le agenzie di sviluppo regionale che ci hanno confermato anche oggi che tutto procede normalmente. Abbiamo sentito questa mattina la Zhytomyr regional development agency e ci hanno detto che per ora non ci sono segnali che fanno presagire che qualcosa non va, non c'è un aumento della situazione militare". E' quanto riferisce, interpellato da Adnkronos/Labitalia, l'ufficio stampa della Camera di commercio italiana per l'Ucraina (Ccipu).

"Rimaniamo comunque vigili e sempre al fianco di tutte le aziende che si affidano a noi ogni giorno", concludono dalla Camera di Commercio.

I maggiori scambi commerciali tra Italia e Ucraina riguardano i prodotti agricoltura e allevamento, miniere e cave e food and beverage.