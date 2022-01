24 gennaio 2022 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Un voto anche per il giudice emerito della Corte costituzionale, Sabino Cassese, e per il portiere della Nazionale campione del mondo di calcio nel 1982, Dino Zoff, che compirà ottanta anni il prossimo 28 febbraio, durante lo spoglio per l'elezione del Presidente della Repubblica.