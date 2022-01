24 gennaio 2022 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - A vuoto come previsto la prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica: 672 sono state le schede bianche, i due terzi del plenum, lo stesso numero richiesto per l'elezione nei primi tre scrutini. Le schede nulle sono state 49, i voti dispersi 88. Presenti e votanti 976.