Emanuele Capano, Specialista In Extension: il Bestseller su come prendersi cura dei propri capelli

Milano, 25.01.2021 – Secondo le ultime ricerche, sono ben 4 milioni le donne che soffrono di alopecia, meglio conosciuta come calvizie. E addirittura 1 donna su 4 soffre di caduta di capelli. Un dato questo assai significativo che dimostra come negli anni questo stia diventando un problema sempre più al femminile. Le cause? Stress, menopausa e ormoni sembrano invece essere i fattori scatenanti.

Per tutte quelle donne che desiderano un rimedio efficace per preservare la salute dei propri capelli, esce oggi il libro di Emanuele Capano “SPECIALISTA IN EXTENSION. Un Manuale Per Imparare A Prendersi Cura Dei Propri Capelli E Delle Extension”(Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con le proprie lettrici le informazioni per capire qual è la strada giusta da seguire per prendersi cura dei propri capelli in maniera sana ed equilibrata.

“In questo periodo di pandemia, più del 30% delle persone che ha contratto il Covid-19 ha manifestato un'importante caduta dei capelli. Secondo gli esperti si tratta di una perdita temporanea ma nelle mie clienti ho riscontrato sintomi come indebolimento, perdita di volume e forte diradamento” afferma Emanuele Capano, autore del libro “Stiamo parlando di una caduta anomala tre volte superiore a quella normale. Da qui l'idea di scrivere questo mio secondo libro così da mettere a disposizione delle mie lettrici informazioni utili e di valore che saranno sicuramente di aiuto”.

Secondo Capano, i capelli sono una risorsa preziosa che ha una forte influenza sia sulla nostra autostima che sul modo in cui veniamo percepiti dagli altri. Per questo è assai importante mantenerli belli e sani così da farci sentire a nostro agio tutti i giorni. Prodotti sbagliati e pratiche scorrette sono spesso il motivo per cui non siamo soddisfatti della nostra chioma, la vediamo spenta e sfibrata. Ecco perché è fondamentale conoscere le giuste informazioni se vogliamo preservare la salute dei capelli nel tempo.

“Quella di Emanuele è la storia di un grande esperto di settore che ha saputo fare della propria professione la fonte del proprio successo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In qualità di esperto in extension ha saputo condensare all'interno del proprio libro tutte quelle informazioni che solo i veri professionisti conoscono e che tipicamente non vengono mai svelate. Prendersi cura dei propri capelli è fondamentale e non c'è dubbio che le extension siano probabilmente il mezzo più efficace per contrastare la perdita dei capelli aumentando allo stesso tempo la propria autostima personale”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché dopo l'uscita del mio primo libro i risultati non hanno tardato ad arrivare: ho aumentato il mio fatturato annuale, con esso anche la mia autorevolezza come parrucchiere a livello italiano ed ho persino lanciato la mia linea personale di extension” conclude l'autore. “Giacomo Bruno e il suo staff mi hanno accompagnato nel corso di tutto il percorso editoriale consentendo la pubblicazione di questo mio secondo libro. Sto già pensando di scrivere il terzo”.

Emanuele Capano è uno specialista in extension e il suo nome è notoriamente sinonimo di qualità ed esperienza. La sua passione per la parrucchieria si manifesta sin da giovanissimo, a 14 anni, portandolo a lavorare come ragazzo di bottega mentre completa gli studi. A vent'anni è già maestro maschile del barbiere e ha acquisito la licenza all'insegnamento. Nel 1998 apre il suo primo salone, a Povegliano Veronese, insieme alla collega Flavia e in pochi anni il secondo a Villafranca di Verona. Dal 2012 ha deciso di concentrarsi su un unico servizio, quello delle extension, affinando la tecnica e gli strumenti utilizzati fino a diventare uno specialista. Oggi è un punto di riferimento nel settore e per tutti coloro che mettono il benessere dei propri capelli al primo posto. Da un paio d'anni tiene corsi di formazione per parrucchieri generalisti che vogliono specializzarsi. Il desiderio di eccellenza lo ha spinto a realizzare una sua linea di extension, Alchemica, di cui sceglie personalmente le migliori ciocche e con cui fornisce moltissimi saloni d'Italia. In questo libro ha condensato le conoscenze acquisite in oltre 25 anni di esperienza, realizzando uno strumento pratico per chiunque voglia imparare a prendersi cura dei propri capelli e delle extension. Sito web: www.emanuelecapano.it ; www.alchemicaextension.it

