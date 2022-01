Equiduct: raggiunti nuovi record nel 2021

25 gennaio 2022 a

a

a

Continuano ancora a crescere i volumi e la quota di mercato di Apex, il servizio di Best Execution a zero commissioni per i broker retail, lanciato da Equiduct nel 2019

LONDRA, 25 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Equiduct, la piattaforma paneuropea che offre un servizio di Best Execution per il segmento retail, ha pubblicato oggi le statistiche di trading per l'anno 2021. I dati mostrano un fatturato record di oltre 77 miliardi di euro, dovuto alla costante domanda dei clienti di accedere ad Apex, il servizio di Best Execution a zero commissioni per i broker retail, lanciato nel dicembre del 2019.

Equiduct ha registrato transazioni per un valore medio giornaliero (ADV) complessivo di 300 milioni di euro durante l'anno 2021; cioè una crescita del 7%, nonostante un calo del 4% per l'attività di negoziazione su base annua in Europa nello stesso periodo. Apex continua a trainare la crescita, con un fatturato in rialzo del 14% rispetto al 2020 e del 100% rispetto al lancio del servizio alla fine del 2019. La piattaforma ha concluso l'anno con ottimi risultati, grazie all'ingresso di nuovi membri aderenti e al lancio strategico del trading in ETF. Ciò ha contribuito a generare un fatturato trimestrale senza precedenti, pari a 22,5 miliardi di euro nel quarto trimestre; mentre il solo servizio Apex ha registrato una crescita del 40% rispetto al terzo trimestre.

Anche la quota di mercato di Equiduct si è ampliata notevolmente nel 2021, dell'11,3%, trainata ancora dall'aumento dell'attività retail che ha visto Apex registrare una crescita del 19% su base annua. A livello regionale, Apex ha stabilito quasi ovunque nuovi record annuali in termini di quote di mercato: rispetto al 2020, Spagna, Italia e Germania hanno infatti riportato incrementi compresi tra il 43% e il 64%, ognuno dei quali ha toccato nuovi picchi trimestrali nel quarto trimestre, con un'ascesa di oltre il 300% dal lancio.

Dave Murphy, CEO di Equiduct, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di avere stabilito nuovi record in termini di fatturato e di quote di mercato raggiunte, per il secondo anno consecutivo dal lancio di Apex, servizio che continua a generare una forte domanda in tutta Europa. Operando in un contesto altamente regolamentato, il nostro obiettivo è quello di migliorare costantemente il mercato retail europeo e ciò si colloca al centro di tutto il nostro lavoro in Equiduct. E' quindi incredibile osservare una tale risposta da parte della community retail che continua a fare affidamento su di noi per offrire l'esecuzione migliore su base giornaliera".

Wail Azizi, Managing Director & Global Head of Growth in Equiduct, ha aggiunto: "La crescita di Equiduct testimonia il grande impegno del nostro team, che opera per espandere costantemente le relazioni con gli aderenti alla piattaforma e sviluppare soluzioni per un pubblico d'investitori retail in continua evoluzione. La performance spettacolare ottenuta da Apex, con un aumento del 40% del fatturato solo nell'ultimo trimestre, mostra quanto spazio ci sia ancora per la concorrenza nel panorama del retail europeo. Siamo molto orgogliosi di proporre un'offerta assolutamente unica che offre accesso al trading e alla Best Execution ad oltre cinque milioni d'investitori retail in Europa".

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

[email protected], +44 (0) 794 319 6627

Note per gli editori

Equiduct.Equiduct è una piazza di negoziazione paneuropea innovativa e orientata al cliente, progettata per consentire ai broker retail e ai clienti istituzionali di ottenere la Best Execution nei titoli azionari e nei prodotti ETF più liquidi e frammentati.

Nel 2019, Equiduct ha lanciato Apex: un servizio di trading regolamentato e completamente trasparente, conforme alla normativa MiFID, che consente l'esecuzione degli ordini retail rispetto all'order book paneuropeo ed è supportato da un pool di provider di liquidità e broker attivi.

Equiduct è un segmento di mercato di Börse Berlin, un operatore regolamentato ai sensi dell'articolo 44 della MiFID II. Börse Berlin è regolamentata dall'Autorità Competente Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde e la partecipazione al trading è disciplinata dalle normative tedesche ed europee.

Per ulteriori informazioni su Equiduct, si prega di visitare: www.equiduct.com