Sconti fino al 50% Yankee Candle su eCharme: la profumeria dove la raffinatezza è in offerta

(Modena, 25 gennaio 2022) - Modena, 25 gennaio 2022 - Con un'attenta selezione di cui fanno parte le più esclusive maison di alta profumeria e cosmetica, eCharme è la profumeria che raccoglie una proposta di oltre 10.000 articoli, scelti in base alla varietà delle soluzioni, raffinatezza e attenzione alle ultime tendenze ed innovazioni del settore. Dalla profumeria al make-up passando per cosmetica e prodotti per la cura dei capelli. Tante proposte, di cui fanno parte le nuove Yankee Candle offerte .

Attualmente eCharme propone infatti sconti fino al 50% sulle candele Yankee Candle, la soluzione per donare agli ambienti un'atmosfera davvero speciale: ricercate fragranze che nei mesi più freddi dell'anno sanno scaldare il cuore, impreziosendo ogni momento e creando un'aura sinonimo di emozioni.

Ma scorrendo l'offerta di www.echarme.it, troviamo anche molte altre tipologie di prodotti, con brand tra i più autorevoli. In merito ai profumi, ad esempio, figurano le fragranze unisex Ck One e Ck Be, Narciso Rodriguez, Bulgari e Dior. A questi s'aggiungono Dolce&Gabbana, Valentino, Guerlain, Armani, Thierry Mugler, Burberry e molti altri.

A distinguere la proposta non è solo la presenza di tante alternative e di brand premium, ma anche offerte esclusive che risultano tra le più competitive del mercato, con sconti che arrivano all'85%.

Anche nella sezione cosmetica la qualità dei marchi di punta viene proposta a condizioni concorrenziali: da Collistar a Shiseido, passando per La Prairie e Clarins. Ci sono articoli che rispondono alle diverse esigenze, quali prodotti viso anti-età, prodotti corpo rassodanti e anticellulite, solari, skincare coreana, struccanti, solo per citarne alcuni. Un'intera sezione è dedicata alla cura della barba, con cere, detergente, tinta, balsamo e accessori.

A disposizione del cliente c'è una squadra di esperti, pronti a fornire una risposta alle richieste ricevute attraverso un customer care multicanale (accessibile via WhatsApp, email e telefono). Insieme al supporto, dal pre al post vendita, sono previste consegne rapide, con opzione di spedizione gratuita (per ordini superiori a 89,01 euro).

La conferma dei vantaggi associati all'esperienza d'acquisto arriva dalle 25.213 recensioni dei clienti verificate da Feedaty, che ha conferito a eCharme il Certificato Gold (la valutazione media dei feedback corrisponde a un punteggio di 4,9 su 5).

Dona ai tuoi ambienti un'atmosfera magica, scopri sconti fino al 50% sulle candele Yankee Candle!

