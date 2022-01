Ciclo di incontri sul Diritto di Famiglia, in collaborazione con l'Avv. Patrizia Giannini

25 gennaio 2022 a

(Milano, 25 gennaio 2022) - Il Nuovo processo di Famiglia alla luce della Riforma Cartabia

1° appuntamento: mercoledì 2 febbraio

Milano, 25 gennaio 2022 – Il Centro Studi Borgogna ha organizzato un nuovo Ciclo di incontri, strutturato in tre appuntamenti calendarizzati da febbraio a marzo 2022, sul Diritto di Famiglia. L'iniziativa è in collaborazione con l'Avv. Patrizia Giannini, Partner Kairos LBC e Socia CSB.

Il primo appuntamento, dedicato a “Il Nuovo processo di Famiglia alla luce della Riforma Cartabia”, si terrà mercoledì 2 febbraio, in diretta social dalle ore 18.00.

Sarà presente per i saluti iniziali Marco Cipriano, Direttore Osservatori CSB. A moderare l'incontro sarà l'Avv. Patrizia Giannini. Parteciperanno in qualità di Relatori: Filippo Romeo (Direttore Scuola Specializzazione Professioni Legali della "Sicilia centrale" Università degli Studi di Enna Kore) e Maria Giovanna Ruo (Avvocato, Presidente nazionale di Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni).

Il Ciclo di eventi partirà con l'analisi della riforma del processo civile proposta dal ministro della giustizia Marta Cartabia. Con questa riforma si è pensato di predisporre un unico processo per tutte le fattispecie inerenti la famiglia, i minori, le persone, improntato alla snellezza e alla celerità, ma sempre a garanzia dei diritti dei minori e dei soggetti deboli. Non esisterà più, dunque, differenza tra i procedimenti per separazione e divorzio disciplinati dal Codice Civile e dalla legge sul divorzio e i giudizi regolati sommariamente dalle norme sul rito camerale (artt. 737 e seguenti del Codice di procedura civile).

Gli altri due appuntamenti del Ciclo, si svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire:

2° incontro | 8 febbraio ore 18.00 – 19.00

Il Diritto di Famiglia Transfrontaliero

Verrà svolta un'accurata analisi dei criteri di competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale e il ruolo della residenza abituale del minore.

3° incontro | 3 marzo ore 18.00 – 19.00

Il Diritto Collaborativo nel diritto di Famiglia

Successivamente verranno analizzate le alternative extra giudiziaria al processo di separazione, divorzio o di affidamento e mantenimento dei figli minori.

Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta web, gratuitamente, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna .

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

