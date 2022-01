Iliad: sbarca sul fisso in Italia e lancia offerta in fibra

25 gennaio 2022 a

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Iliad lancia in Italia la sua offerta in fibra ottica. Il gruppo francese di tlc, che conta 8,5 milioni di utenti nel mercato mobile italiano, presenta un'offerta in fibra Ftth a 15,99 euro al mese, con una velocità in download fino a 5 Gigabit al secondo e in upload fino a 700 Megabit al secondo. La Iliadbox, il router Iliad, è stata sviluppata internamente dal team di Ricerca e Sviluppo del gruppo, sia per la parte hardware che per quella software, ed è stata progettata e testata per durare almeno dieci anni. L'offerta prevede anche minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo.

Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad, spiega che "da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un'offerta in fibra, perché stufi della mancanza di trasparenza di questo mercato. Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e qualità che contraddistinguono da sempre le nostre offerte mobili. Una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo accessibile potrà semplificare la vita a milioni di persone e dare quella spinta verso la digitalizzazione di cui il Paese ha tanto bisogno”.

L'offerta è disponibile da oggi per 7,4 milioni di unità immobiliari in Italia, sul sito iliad.it e su 1.500 Simbox presenti in tutta Italia.