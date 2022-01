SQUID Learning English lancia un concorso per gli insegnanti di inglese - 1.000 euro di premio

25 gennaio 2022 a

(Stoccolma 25 gennaio 2022) - STOCCOLMA - 25 gennaio 2022 - Il team di insegnanti d'inglese di SQUID App festeggia la Giornata internazionale dell'istruzione con un concorso per gli insegnanti d'inglese di tutto il mondo. Il vincitore della Teaching Challenge 2022 (il nome ufficiale del concorso), che viene lanciato oggi, riceverà un premio di 1.000 euro.

Lo SQUID 2022 Teaching Challenge è un concorso indetto da SQUID App e volto a sostenere gli insegnanti di inglese nel loro percorso per iniziare o eccellere nell'insegnamento della lingua inglese con notizie autentiche. I candidati devono essere insegnanti di inglese attivi. Per candidarsi, sono tenuti a completare i seguenti tre passi:

1. Scrivere un piano di lezione con l'app SQUID come supporto didattico.

2. Scattare una foto o uno screenshot della loro lezione mentre viene svolta.

3. Compilare il modulo di domanda e caricare il piano della lezione qui (le domande sono aperte fino al 14 febbraio 2022).

Il concorso fa parte del programma SQUID Learning English, che fornisce agli studenti e agli insegnanti di lingua inglese di tutto il mondo materiale gratuito per lo studio autonomo e per le lezioni basato sulle ultime novità. Il programma comprende la newsletter Learning English, inviata settimanalmente agli insegnanti di lingua. Inoltre, contiene piani di lezione stampabili gratuitamente e idee basate su articoli di notizie autentiche. (Per iscriversi alla newsletter, cliccare qui ).

SLE sta anche aiutando gli studenti inglesi a studiare da soli con una funzione dedicata in-app chiamata Learning English, che contiene set di auto-apprendimento interattivi e facili da usare basati su storie aggiornate. La funzione permette agli studenti di imparare senza un insegnante, ovunque si trovino, ogni volta che lo desiderano.

La SQUID 2022 Teaching Challenge ha lo scopo di sostenere gli insegnanti di inglese nel loro percorso per iniziare o eccellere nell'insegnamento dell'inglese con notizie autentiche. Si tiene in occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione, istituita da una risoluzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2018 per celebrare il ruolo dell'educazione per la pace e lo sviluppo. Quest'anno si osserverà la quarta Giornata Internazionale dell'Educazione, celebrata con il tema "Changing Course, Transforming Education".

"Questo concorso è l'ultima iniziativa di SQUID al fine di ispirare gli insegnanti a utilizzare articoli di notizie interessanti nel loro insegnamento e un ulteriore contributo alla crescita degli insegnanti" afferma Johan Othelius, fondatore e CEO.

A proposito di SQUID:

SQUID App è un'applicazione mobile sviluppata da Njuice AB, una media company con sede a Stoccolma, Svezia. È uno strumento di scoperta delle notizie in rapida crescita che si rivolge ai millennials in Europa. L'azienda sta crescendo la sua base di utenti con percentuali a due cifre mese dopo mese. SQUID App è disponibile gratuitamente in oltre 50 paesi in Europa, Nord e Sud America, Sud-Est asiatico e Australia. L'applicazione ha ricevuto ottime recensioni dei consumatori su Google Play Store e App Store e una copertura molto positiva nei media in tutti i mercati in cui è stata lanciata. SQUID è stata selezionata come una delle "Top 5 app" del 2017 da Androidworld (NL). Inoltre, SQUID è stato annunciato come uno dei 13 vincitori del concorso annuale italiano per start-up CONFINDUSTRIA GI Startup Contest 2017. Trovate maggiori informazioni su www.squidapp.co.

Se hai altre domande o vuoi fissare un'intervista, non esitare a contattare Johan Othelius (CEO & Founder) o Giuseppe Pisante e Alessandro Fracaro, Country Manager per l'Italia.

