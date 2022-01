25 gennaio 2022 a

Kronplatz, 25 gen. - (Adnkronos) - Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche del gigante di Kronplatz valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La slovacca chiude la sua prova con il tempo di 59"98 davanti alla svedese Sara Hector (1'00"32) e alla statunitense Mikaela Shiffrin (1'00"57). Quarto posto per la migliore delle azzurre Marta Bassino (1'00"59), sesto posto per Federica Brignone (1'00"68).