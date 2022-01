25 gennaio 2022 a

Roma, 25 gen (Adnkronos) - "Draghi è un asset straordinario per il Paese. Per questo dobbiamo prendere la giusta decisione per il presidente della Repubblica e per il lavoro del governo per i prossimo 12 mesi, per il Recovery plan". Lo ha detto Enrico Letta a Cnbc parlando di Quirinale.