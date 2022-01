Acquisti online di prodotti Health&Pharma: crescita esponenziale nell'ultimo anno

25 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Quello che si è appena concluso è stato un anno davvero speciale per il commercio elettronico relativo a prodotti Health&Pharma: nel 2021, infatti, gli acquisti in rete relativi a questo genere di articoli sono cresciuti del +43,3%.

Questo dato così altisonante, che peraltro giunge dopo anni di crescita costante per quel che riguarda l'e-commerce di tale settore, è emerso nella terza edizione dell'Osservatorio Netcomm sul digital Health&Pharma, studio condotto con il supporto di importanti realtà quali Aboca, Farmacie Italiane, Human Highway e Nestlé.

Le principali statistiche emerse da questo studio

La ricerca in questione ha evidenziato come il volume d'affari complessivo generato dalla vendita online di tali prodotti abbia toccato, nel 2021, quota 1,5 miliardi di euro, cifra che ha davvero ben poco bisogno di commenti e che è stata raggiunta prevalentemente per via di una maggiore frequenza d'acquisto.

Altrettanto significativo è il numero di cittadini italiani che hanno acquistato online dei prodotti Health&Pharma: nel 2021, infatti, sono stati ben 18 milioni, di cui 5,6 rientranti nella categoria dei clienti abituali; a ulteriore conferma della grande floridità di tale settore vi è il fatto che, secondo lo studio, il 35% del campione intervistato ha affermato di avere un e-commerce di fiducia dal quale effettua abitualmente gli acquisti di tale tipologia.

Quali tipologie di farmaci sono acquistabili online

Come si può ben immaginare, quella che Consorzio Netcomm indica con il nome “Health&Pharma” è una categoria molto ampia: “health”, in lingua inglese, significa “salute”, mentre “pharma” fa riferimento a tutti i prodotti di tipo farmaceutico.

Ma i farmaci, in Italia, possono essere acquistati online? A questo riguardo molti consumatori non hanno le idee chiare, di conseguenza è senz'altro utile fare chiarezza.

Si può anzitutto premettere che le farmacie, nel nostro Paese, possono assolutamente operare attraverso e-commerce, non a caso in rete si possono individuare numerose farmacie online come www.farmaregno.com.

Il vasto e variegato mondo dei farmaci può essere distinto, per quel che riguarda la possibilità di acquisto online, in 4 grandi categorie, ovvero prodotti parafarmaceutici, farmaci OTC, farmaci SOP e farmaci OP; scopriamole nel dettaglio.

Quelli definiti parafarmaceutici sono dei prodotti che, di fatto, non sono medicinali, non avendo nessun effetto curativo, tuttavia sono articoli abitualmente trattati dalle farmacie in quanto correlati al mondo della salute e del benessere.

I farmaci OTC, acronimo di Over The Counter, sono i classici farmaci da banco, utili per alleviare sintomi di patologie e manifestazioni molto comuni e con controindicazioni rare e limitate; il discorso è analogo per i farmaci SOP, acronimo di “senza obbligo di prescrizione”, con la differenza che essendo prodotti con azioni più specifiche e con potenziali controindicazioni più rilevanti, le farmacie non possono venderli tenendoli in esposizione nel punto vendita.

Ebbene, tutte le tipologie di prodotti di cui si è fatto menzione fino ad ora, dunque articoli di parafarmacia, farmaci OTC e farmaci SOP sono acquistabili online senza alcun problema; la sola tipologia di farmaci non vendibili online, per la quale resta necessario rivolgersi ad una farmacia fisica presentando la necessaria ricetta, è quella dei farmaci OP, ovvero con obbligo di prescrizione.

I prodotti che più hanno trainato il settore Health&Pharma online

La gamma di farmaci ed affini che possono essere acquistati in rete, dunque, è davvero enorme, e nell'Osservatorio Netcomm sul digital Health&Pharma si è avuto modo di evidenziare quali sono quelli maggiormente trainanti per quel che riguarda le vendite online.

È stato stimato che su 100 euro spesi online nel settore Health&Pharma in Italia nel 2021, ben 46 sono stati spesi per l'acquisto di prodotti riconducibili a 3 specifiche categorie, ovvero “vitamine, integratori e potenziatori”, “prodotti di ottica” (come occhiali da vista o lenti a contatto) e “prodotti naturali per la salute”.

La salute e il mondo digital si intersecano sempre più

Per gli italiani, dunque, l'acquisto di prodotti correlati alla salute ed al benessere fa sempre più rima con e-commerce, segno evidente del fatto che anche i più scettici si sono convinti dei molteplici vantaggi che il commercio elettronico sa garantire.

Il binomio tra salute e mondo digitale, d'altronde, risulta sempre più saldo anche per altre ragioni, basti pensare che, come evidenziato da Consorzio Netcomm, il 62% di chi ha acquistato online prodotti Health&Pharma ha già fatto ricorso alla rete per la prenotazione di visite e prestazioni sanitarie di vario tipo.

