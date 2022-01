Calcio: accordo tra Juve e Fiorentina, Vlahovic valutato 75 milioni

25 gennaio 2022 a

Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - Fiorentina e Juventus hanno raggiunto l'accordo per le cifre del passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta Sky Sport i due club hanno raggiunto un accordo sulla valutazione a 75 milioni di euro. La trattativa però non si è ancora conclusa visto che le parti stanno parlando delle modalità di pagamento. Se dovesse andare in porto la trattativa Vlahovic diventerebbe l'acquisto più costoso nella storia del mercato di gennaio.