Quirinale: Renzi, ‘rosa 5 nomi? Cinquina si gioca a tombola…'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Le cinquine vanno bene a tombola, non in Parlamento". Così Matteo Renzi sulle rose di nomi che starebbero preparando centrodestra e Pd-M5S-Leu.

"Noi siamo fuori dalle rose, di centrodestra e di centrosinistra. Io ho sempre detto che il centrodestra ha diritto di avanzare un nome. Lo faccia, si tiri fuori un nome e lo si faccia crescere in aula, si inizi a votare. Vedo una mancanza di regia come nel 2013. Ma noi dobbiamo fare presto e fare bene. Questo non è uno show".