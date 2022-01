Tennis: Onorato (Roma Capitale), 'Berrettini ci ha regalato un'altra emozione straordinaria'

25 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - “Un grande romano che oggi ci regala un'altra straordinaria emozione”, così in una nota l'Assessore allo Sport, Grandi eventi e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato commenta la qualificazione di Matteo Berrettini in semifinale agli Australian Open.

“Roma è una città di talenti, una città di campioni e merita la ribalta internazionale", prosegue Onorato che conclude: “Gli straordinari risultati di Matteo portano in alto il nome della Capitale e riaccendono la passione di tanti romani per il tennis, uno sport praticato e amato da giocatori di ogni età. Forza Matteo, tutta Roma tifa per te, ci vediamo agli Internazionali!”.