Tennis: Barazzutti, 'già da ragazzo si capiva che Berrettini aveva la stoffa del campione'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Berrettini anche da ragazzo ho sempre pensato potesse diventare tra i migliori al mondo. Mi è subito piaciuto: aveva nel dritto e nel servizio due colpi grezzi ma dal grandissimo potenziale, ma soprattutto mi piaceva come stava in campo per l'atteggiamento e la capacità di giocare facendo sempre le scelte giuste e lottando dal primo all'ultimo punto". L'ex capitano di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, parla così all'Adnkronos del tennista romano approdato alle semifinali degli Australian Open.

"Matteo ha un coach molto capace, Santopadre, che gli ha dato un grande equilibrio. Sono molto contento per Berrettini", conclude