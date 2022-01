Sci: Malagò, 'Goggia non si arrenderà, non tutto è perduto'

25 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “Purtroppo ci sono tante storie di sport in cui atlete e atleti hanno infortuni che compromettono una manifestazione. Ma lei ha vinto 7 delle ultime 8 discese libere e non si arrenderà facilmente. I rischi ci sono, ma non è tutto perduto: oggi abbiamo insignito Moioli del ruolo di portabandiera ed è stata una soluzione condivisa da tutti in modo da ritardare più possibile la sua partenza per la Cina". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, sull'infortunio di Sofia Goggia a Radio Sportiva. "L'obiettivo è quella di farla provare fino all'ultimo, siamo tutti con lei. Sofia è molto determinata e carica, ha già fatto il lavoro a Mantova con il suo staff e ora si sottoporrà alla fisioterapia con tempi stretti”, ha aggiunto Malagò.