Covid oggi Italia, 186.740 contagi e 468 morti: bollettino 25 gennaio

25 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 186.740 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 468 morti, il numero più alto di vittime della quarta ondata.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.397.245 tamponi con un tasso di positività al 13,3%. I ricoverati in Italia sono 20.027, 165 in più da ieri, 1.694 in terapia intensiva, 9 in più quelle occupate, con 130 nuovi ingressi in 24 ore. I positivi sono 2.689.166 in Italia.

LOMBARDIA - Sono 28.372 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 70 morti per un totale di 36.684 decessi nella regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 253.197 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo l'11,2%. Cala il numero dei pazienti ricoverati: in terapia intensiva ci sono 264 pazienti, uno meno di ieri; nei reparti ordinari 3.411, 5 meno di 24 ore fa.

Sono 7.832 i nuovi casi di Covid in provincia di Milano, di cui 3.028 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 4.714 nuovi positivi, Bergamo (+2.686), Monza e Brianza (+2.589) e Varese (2.041). Oltre mille nuovi casi anche in provincia di Pavia (+1.701), Mantova (+1.635), Como (+1.461) e Cremona (+1.103). Incremento a tre cifre a Lecco (+880), Lodi (+519) e Sondrio (426).

LAZIO - Sono 17.165 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 25 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 31 morti. A Roma, segnalati 8.452 casi.

"Oggi nel Lazio, su 23.478 tamponi molecolari e 128.844 tamponi antigenici per un totale di 153.322 tamponi, si registrano 17.165 nuovi casi positivi (+9.543); sono 31 i decessi (+4), 2.065 i ricoverati (+18), 206 le terapie intensive (+4) e +10.256 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. I casi a Roma città sono a quota 8.452. Oggi nuovo record di tamponi e di guariti", dice l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

PUGLIA - Sono 12.751 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 18 morti. I nuovi casi, individuati su 95.198 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 3.847; Bat: 1.580; Brindisi: 1.111; Foggia: 2.196; Lecce: 2.136; Taranto: 1.726; Residenti fuori regione: 101; Provincia in definizione: 54. Sono 121.543 le persone attualmente positive, 714 ricoverate in area non critica e 67 in terapia intensiva. Dati complessivi: 561.676 casi totali, 7.382.940 tamponi eseguiti, 432.980 persone guarite e 7.153 decessi.

ABRUZZO - Sono 4.627 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 2.765. Da ieri sono guarite 288 persone.

Sono 417 pazienti, 2 in meno rispetto a ieri, i ricoverati in ospedale in area medica, mentre sono 38 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 96.536 persone. Tra le province con il maggior numero di casi L'Aquila con 1.048 contagi da ieri, 1.229 in provincia di Chieti, 1.147 in provincia di Pescara e 1.073 in provincia di Teramo.

TOSCANA - Sono 13.810 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Segnalati anche 27 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 13.810 su 94.629 test di cui 17.815 tamponi molecolari e 76.814 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,59% (77,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.017.848. I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 497.022 (72,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 178.553, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.486 (8 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 27 nuovi decessi: 20 uomini e 7 donne con un'età media di 81,9 anni.

VALLE D'AOSTA - Sono 480 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto di Coronavirus. Da inizio pandemia le vittime sono state 500 nella Regione. I positivi attuali sono 5.443, di cui 5.360 in isolamento domiciliare, 76 in ospedale, 7 in terapia intensiva. Da ieri i guariti sono stati 21.572, 875 in più rispetto a ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è di 122.671, mentre i tamponi effettuati sono stati 422.255.

VENETO - Sono 24.312 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 25 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 53 morti - considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione - che fanno salire il totale dei decessi da inizio pandemia nella regione a 13.008. Sono invece 1.064.030 i positivi da quando è esplosa l'epidemia da Coronavirus, mentre gli attualmente positivi nella regione sono 271.653. In area non critica si registrano oggi 1.830 pazienti (+125), mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 194 (+7).

PIEMONTE - Sono 18.656 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 23 morti. Il tasso di positività nella Regione è pari al 14,9% su 125.106 tamponi eseguiti, di cui 112.190 antigenici. Da ieri sono guarite 22.163 persone.

I ricoverati in terapia intensiva sono 144, 9 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.115, 25 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 167.505. Da inizio pandemia sono morte 12.504 persone.

CAMPANIA - Sono 16.380 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 gennaio 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 38 decessi. I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 110.674 test. Dei 38 nuovi decessi, 20 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 102 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.394 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 13.561 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Emlia Romagna oggi, 25 dicembre, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 91.443 tamponi nelle ultime 24 ore, di cui 26.755 molecolari e 64.688 test antigenici rapidi. Sono 38 i morti. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 150 (+2 rispetto a ieri, pari al +1,4%), l'età media è di 62,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.594 (-31 rispetto a ieri, -1,2%), età media 70,2 anni.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,8%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 34 anni.

CALABRIA - Sono 1.256 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 gennaio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 15 decessi.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 11.681 tamponi effettuati. Sono +1.469 i guariti. In totale 1.816 decessi da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra -228 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 430) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 35).

SARDEGNA - Sono 1.433 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 gennaio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività sono stati confermati sulla base di 4.452 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 31.656 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (+1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 330 (39 in più di ieri). Sono 22.606 i casi di isolamento domiciliare (169 in meno di ieri).

Si registrano 4 decessi: una donna di 82 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 83 anni, residente nella provincia di Sassari; una donna di 84 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un paziente deceduto nella provincia di Nuoro.

BASILICATA - Sono 1.378 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto nella Regione a Lauria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.709 tamponi, tra molecolari e antigenici. I lucani guariti o negativizzati sono 1.118. I ricoverati per Covid-19 sono 90, di cui 6 in terapia intensiva. I positivi in Basilicata sono ad oggi 17.238. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.577 somministrazioni.

Finora 459.466 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 421.107 hanno ricevuto la seconda (76,1 per cento) e 270.233 sono le terze dosi (48,8 per cento), per un totale di 1.150.796 somministrazioni effettuate.