Calcio: Empoli, lesione al legamento crociato per Marchizza e stagione finita

Empoli, 25 gen. - (Adnkronos) - Tegola per l'Empoli che perde il difensore Riccardo Marchizza per tutta la stagione a causa della lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo annuncia il club toscano in una nota. "Empoli Football Club comunica che gli ulteriori esami strumentali effettuati in data odierna sul calciatore Riccardo Marchizza hanno evidenziato una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il calciatore sarà operato nella giornata di domani".