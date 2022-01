25 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Dopo quelli per il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, confermati anche oggi, nel secondo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato arriva il voto anche per Nino Di Matteo, il pm dell'inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, ora componente del Csm.