Quirinale: Pd-M5S-Leu, 'su nomi terna c.destra non può esserci larga condivisione'

25 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi la larga condivisione in questo momento necessaria". Si legge nella nota congiunta Pd, M5S e Leu dopo il vertice con Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza con i rispettivi capigruppo.