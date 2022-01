26 gennaio 2022 a

Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Danielle Collins si qualifica per la semifinale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La statunitense, numero 30 del mondo e 27 del seeding, supera la francese Alize Cornet, numero 61 del ranking Wta, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e mezza di gioco.